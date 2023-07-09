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Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Дніпропетровська ОВА
Рашисти обстріляли Нікополь з важкої артилерії (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n184953-rashysty-obstrilyaly-nikopol-z-vajkoyi-artyleriyi-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 липня, вдарили з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпровської ОВА.
Місцеві вціліли. А от їхнє майно — пошкоджене. Понівечені 4 приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Побита й лінія електропередач, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в інших населених пунктах області день минувся без обстрілів.
Нагадаємо, вчора, 8 липня, рашисти обстріляли приватний сектор міста Лиман Донецької області, є загиблі та поранені.