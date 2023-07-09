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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Дніпропетровська ОВА

Рашисти обстріляли Нікополь з важкої артилерії (ФОТО)

9 лип 2023, 21:16
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Російські загарбники сьогодні, 9 липня, вдарили з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпровської ОВА.

Місцеві вціліли. А от їхнє майно — пошкоджене. Понівечені 4 приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Побита й лінія електропередач, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в інших населених пунктах області день минувся без обстрілів.

Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, вчора, 8 липня, рашисти обстріляли приватний сектор міста Лиман Донецької області, є загиблі та поранені.

Джерело: Ракурс


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