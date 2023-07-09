Зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян по Лиману

Наслідки обстрілу Лиману. Фото: Павло Кириленко

https://racurs.ua/ua/n184932-zrosla-kilkist-zagyblyh-vnaslidok-udaru-rosiyan-po-lymanu.html

Ракурс

Кількість загиблих внаслідок обстрілу російськими військовими Лимана в Донецькій області зросла.

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Станом на ранок 9 липня відомо про дев’ятьох загиблих. Загалом упродовж минулої доби ворог вбив 10 мирних мешканців Донеччини. Дев’ятеро осіб загинули внаслідок обстрілів у Лимані, а один цивільний — в Авдіївці. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.

Крім того, 8 липня 13 людей дістали поранення внаслідок російських воєнних злочинів.

Кириленко наголосив, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв російської агресії в Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 8 липня близько 10.00 армія рф з артилерії завдала удару по приватному сектору в Лимані. Ворожі снаряди, зокрема, пошкодили будинок та крамницю. Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих та п’ятьох поранених.