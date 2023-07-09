Украина увеличила производство снарядов, фото: Ukrainian Military Pages

https://racurs.ua/n184954-ukraina-za-iun-izgotovila-snaryadov-bolshe-chem-za-ves-proshlyy-god-ministr.html

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Україна у червні 2023 року виробила більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь 2022 рік.

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Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

Точну кількість виготовлених боєприпасів назвати чиновник відмовився. Він наголосив — хоча цей результат є успіхом для країни, де багато його заводів регулярно піддаються ракетним обстрілам з боку рф, попереду ще довгий шлях.

Я б не сказав, що ми такі великі молодці, що змогли збільшити виробництво боєприпасів за три місяці, — зазначив Камишин. — У 2022 році ми виробили так мало.

Зазначається, що хоча постачання зброї з боку США та їхніх союзників досі було основним напрямком у цій війні, Київ поспішає налагодити власне виробництво, щоб не залежати від допомоги вічно, а у майбутньому — знову стати великим експортером зброї.

Ми повинні бути амбітними, тому що у нас немає вибору, — наголошує Камишин. — Моя мета — зробити Україну арсеналом вільного світу.

За словами міністра, зміни в оборонному виробництві розпочали з артилерійських і мінометних снарядів, оскільки вони відіграють центральну роль у боротьбі, яку він називає «Другою світовою війною з безпілотниками».

Україна майже припинила їх виробництво після розпаду Радянського Союзу, а після російського вторгнення в лютому 2022 року запаси швидко вичерпалися. Це поставило українську артилерію в залежність від постачань союзників.

Таким чином, зараз вітчизняне виробництво боєприпасів нарощує темпи, хоча і з низької бази. Також стверджується, що українські протитанкові комплекси «Стугна-П» також почали швидше сходити з виробничих ліній.

Наступним пріоритетом є нарощування виробництва танків і бронемашин, але, за словами Камишина, це потребує 3−6 місяців, щоб принести плоди.

Джерело: Bloomberg