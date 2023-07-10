САУ «Богдана» производства Украины. Фото:

https://racurs.ua/n184978-rabotu-ukrainskih-sau-bogdana-pod-bahmutom-pokazali-na-video.html

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Колісна самохідна гармата 2С22 «Богдана» вже працює по російських загарбниках на фронті.

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Зокрема, дві з трьох виготовлених в Україні цих САУ вже використовуються Силами оборони на Бахмутському напрямку. Про це 10 липня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram та опублікував відео роботи самохідки.

За інформацією телеканалу ICTV, працюють з «Богданами» бійці 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. За їхніми словами, використовуються касетні боєприпаси. Військові розповідають, що інтенсивність пострілів залежить від постачання союзниками, адже в Україні немає у достатній кількості снарядів калібру 155 мм.

Як відомо, самохідна артилерійська установка 2С22 «Богдана» — це перша українська гармата калібру 155 мм, який є стандартом НАТО. Її максимальна дальність ураження становить 35−40 км осколково-фугасним снарядом та 45−60 км активно-реактивним снарядом.

Нагадаємо, 7 липня в Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що колісна САУ «Богдана» посилила 57-му окрему мотопіхотну бригаду ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка. У мережі опублікували фото на яких видно, як артилеристи демонструють роботу обслуги «Богдани», зокрема, процес заряджання та здійснення пострілу.

Джерело: ICTV