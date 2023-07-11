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Штурмовая бригада ВСУ разбила подразделения российских десантников под Бахмутом
Штурмовая бригада ВСУ разбила подразделения российских десантников под Бахмутом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185011-shturmovaya-brigada-vsu-razbila-podrazdeleniya-rossiyskih-desantnikov-pod-bahmutom-video.htmlРакурс
Третя окрема штурмова бригада розбила підрозділи 83 десантно-штурмової бригади рф під Бахмутом.
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Бійці 2-го штурмового батальйону звільнили понад кілометр територій, покращивши тактичне становище українських сил в напрямку міста.
Внаслідок наступу було повністю ліквідовано взвод ворога та захоплено у полон ще 10 російських окупантів. Також знищено російську техніку, зокрема ворожий танк. Захоплено ротний опорний пункт та відбито позиції для подальшого просування штурмовиків.