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Ракурс
Штурмова бригада ЗСУ розбила підрозділи російських десантників під Бахмутом

Штурмова бригада ЗСУ розбила підрозділи російських десантників під Бахмутом

11 лип 2023, 14:34
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Третя окрема штурмова бригада розбила підрозділи 83 десантно-штурмової бригади рф під Бахмутом.


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Бійці 2-го штурмового батальйону звільнили понад кілометр територій, покращивши тактичне становище українських сил в напрямку міста.

Внаслідок наступу було повністю ліквідовано взвод ворога та захоплено у полон ще 10 російських окупантів. Також знищено російську техніку, зокрема ворожий танк. Захоплено ротний опорний пункт та відбито позиції для подальшого просування штурмовиків.

Джерело: Ракурс


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