Депортацией в Сибирь угрожают украинцам оккупанты за отказ получить паспорт рф

На оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n185021-deportaciey-v-sibir-ugrojaut-ukraincam-okkupanty-za-otkaz-poluchit-pasport-rf.html

Ракурс

Рашисти посилюють репресії проти жителів тимчасово окупованих територій України.

.

Про це сьогодні, 11 липня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

У населеному пункті Генічеськ тимчасово захоплених територій Херсонської області набирають оберти репресії проти громадян України. За наявною інформацією, потрапити «на підвал» стало в рази легше, так як місцеві колаборанти, бажаючи вислужитись перед РОВ, постійно здійснюють наклепи на громадян, проводять безпідставні перевірки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти також погрожують місцевому населенню, що у разі відсутності паспорта рф, громадян примусово депортують до Сибіру та конфіскують все майно.

У Центрі національного спротиву сьогодні повідомили, що на окупованій Херсонщині зафіксовані випадки проведення росіянами вибіркових обшуків помешкань місцевих жителів та залякування тих з них, хто не може пред’явити «паспорт» рф.