Депортацией в Сибирь угрожают украинцам оккупанты за отказ получить паспорт рф

Депортацией в Сибирь угрожают украинцам оккупанты за отказ получить паспорт рфhttps://racurs.ua/n185021-deportaciey-v-sibir-ugrojaut-ukraincam-okkupanty-za-otkaz-poluchit-pasport-rf.htmlРакурс
Рашисти посилюють репресії проти жителів тимчасово окупованих територій України.
Про це сьогодні, 11 липня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
У населеному пункті Генічеськ тимчасово захоплених територій Херсонської області набирають оберти репресії проти громадян України. За наявною інформацією, потрапити «на підвал» стало в рази легше, так як місцеві колаборанти, бажаючи вислужитись перед РОВ, постійно здійснюють наклепи на громадян, проводять безпідставні перевірки, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що окупанти також погрожують місцевому населенню, що у разі відсутності паспорта рф, громадян примусово депортують до Сибіру та конфіскують все майно.
У Центрі національного спротиву сьогодні повідомили, що на окупованій Херсонщині зафіксовані випадки проведення росіянами вибіркових обшуків помешкань місцевих жителів та залякування тих з них, хто не може пред’явити «паспорт» рф.
Окупанти проводять обшуки нібито з метою виявлення зброї, але насправді використовують їх з метою залякування місцевих мешканців. Так, їм погрожують повторними обшуками у разі, якщо вони не отримають російський «паспорт», — зазначають у ЦНС.