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Ракурс
На окупованих територіях триває примусова паспортизація, фото: «Слово і Діло»

Депортацією до Сибіру погрожують українцям окупанти за відмову отримати паспорт рф

11 лип 2023, 19:58
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Рашисти посилюють репресії проти жителів тимчасово окупованих територій України.


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Про це сьогодні, 11 липня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

У населеному пункті Генічеськ тимчасово захоплених територій Херсонської області набирають оберти репресії проти громадян України. За наявною інформацією, потрапити «на підвал» стало в рази легше, так як місцеві колаборанти, бажаючи вислужитись перед РОВ, постійно здійснюють наклепи на громадян, проводять безпідставні перевірки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти також погрожують місцевому населенню, що у разі відсутності паспорта рф, громадян примусово депортують до Сибіру та конфіскують все майно.

У Центрі національного спротиву сьогодні повідомили, що на окупованій Херсонщині зафіксовані випадки проведення росіянами вибіркових обшуків помешкань місцевих жителів та залякування тих з них, хто не може пред’явити «паспорт» рф.

Окупанти проводять обшуки нібито з метою виявлення зброї, але насправді використовують їх з метою залякування місцевих мешканців. Так, їм погрожують повторними обшуками у разі, якщо вони не отримають російський «паспорт», — зазначають у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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