НАТО призывает россию вывести войска из Украины, фото:

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росія має повністю і беззастережно вивести всі свої сили і техніку з території України. Досягти міцного і справедливого миру без виконання цієї умови буде неможливо.

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Про це йдеться у тексті спільного комюніке Вільнюського саміту глав держав і урядів країни НАТО, опублікованому сьогодні, 11 липня.

росія має негайно припинити цю незаконну загарбницьку війну, припинити застосування сили проти України та повністю та безумовно вивести всі свої сили та засоби з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, поширюючись на її територіальні води, — наголошується в тексті комюніке.

Члени НАТО також закликають усі країни країни не надавати будь-якої допомоги агресії росії та засуджують всіх, хто активно сприяє російській війні. Зокрема, у документі згадується білорусь, яка продовжує надавати свою територію та інфраструктуру для того, щоб російські війська могли нападати на Україну, та Іран.

білорусь, а також Іран повинні припинити свою співпрацю з росією і повернутися до дотримання міжнародного права, — наголошується в документі.

У тексті комюніке наголошується, що мир у євроатлантичному регіоні було зруйновано — рф порушила норми та принципи, які сприяли стабільному та передбачуваному європейському порядку безпеки.

російська федерація є найбільш значною і прямою загрозою безпеці членів Альянсу, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні, — наголошується у документі.

У документі зазначається, що країни НАТО вітають зусилля ООН, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, а також підтримують прагнення президента Володимира Зеленського викласти принципи такого миру у своїй «Формулі миру».