россия должна немедленно вывести войска из Украины — НАТОhttps://racurs.ua/n185022-rossiya-doljna-nemedlenno-vyvesti-voyska-iz-ukrainy-nato.htmlРакурс
росія має повністю і беззастережно вивести всі свої сили і техніку з території України. Досягти міцного і справедливого миру без виконання цієї умови буде неможливо.
Про це йдеться у тексті спільного комюніке Вільнюського саміту глав держав і урядів країни НАТО, опублікованому сьогодні, 11 липня.
росія має негайно припинити цю незаконну загарбницьку війну, припинити застосування сили проти України та повністю та безумовно вивести всі свої сили та засоби з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, поширюючись на її територіальні води, — наголошується в тексті комюніке.
Члени НАТО також закликають усі країни країни не надавати будь-якої допомоги агресії росії та засуджують всіх, хто активно сприяє російській війні. Зокрема, у документі згадується білорусь, яка продовжує надавати свою територію та інфраструктуру для того, щоб російські війська могли нападати на Україну, та Іран.
білорусь, а також Іран повинні припинити свою співпрацю з росією і повернутися до дотримання міжнародного права, — наголошується в документі.
У тексті комюніке наголошується, що мир у євроатлантичному регіоні було зруйновано — рф порушила норми та принципи, які сприяли стабільному та передбачуваному європейському порядку безпеки.
російська федерація є найбільш значною і прямою загрозою безпеці членів Альянсу, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні, — наголошується у документі.
У документі зазначається, що країни НАТО вітають зусилля ООН, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, а також підтримують прагнення президента Володимира Зеленського викласти принципи такого миру у своїй «Формулі миру».
Ми віддані досягненню справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН, зокрема суверенітет, територіальну цілісність і незалежність, — наголошується в документі. — Хоча ми закликали росію до конструктивної участі в переговорах з Україною, які заслуговують на довіру, росія не продемонструвала справжньої відкритості до справедливого і тривалого миру.