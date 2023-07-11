Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Пограничники уничтожили замаскированный опорный пункт рашистов возле Бахмута (ВИДЕО)

11 июл 2023, 21:58
999

Сили оборони України, серед яких підрозділи Держприкордонслужби, посилюють вогневий контроль на флангах біля Бахмута.


.

Прес-служба Держприкордонслужби сьогодні. 11 липня, опублікувала відео, котре показує, як прикордонники вчергове завдали удару по місцю зосередження противника.

В результаті було знищено замаскований опорний пункт, який стрілецький підрозділ ворога облаштував в одній із лісосмуг

Активністю ворожих сил на цьому напрямку зацікавились прикордонники. Аеророзвідка встановила місця укриття та маршрути руху особового складу ворога, а по виявлених локаціях відпрацювали мінометні розрахунки прикордонного підрозділу, — вказано в описі відео.

Зазначається, що в результаті удару по позиції ворога було знищено щонайменше трьох окупантів, кількість поранених рашистів дорозвідується.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров