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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Прикордонники знищили замаскований опорний пункт рашистів біля Бахмута (ВІДЕО)

11 лип 2023, 21:58
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Сили оборони України, серед яких підрозділи Держприкордонслужби, посилюють вогневий контроль на флангах біля Бахмута.


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Прес-служба Держприкордонслужби сьогодні. 11 липня, опублікувала відео, котре показує, як прикордонники вчергове завдали удару по місцю зосередження противника.

В результаті було знищено замаскований опорний пункт, який стрілецький підрозділ ворога облаштував в одній із лісосмуг

Активністю ворожих сил на цьому напрямку зацікавились прикордонники. Аеророзвідка встановила місця укриття та маршрути руху особового складу ворога, а по виявлених локаціях відпрацювали мінометні розрахунки прикордонного підрозділу, — вказано в описі відео.

Зазначається, що в результаті удару по позиції ворога було знищено щонайменше трьох окупантів, кількість поранених рашистів дорозвідується.

Джерело: Ракурс


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