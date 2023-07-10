ПТРК «Стугна-П» на озброєнні ЗСУ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n184988-ukrayinska-stugna-rozirvala-na-shmatky-voroji-mtlb-ta-pikap-video.html

Ракурс

Український протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» продовжує доводити свою високу ефективність у бою.

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У мережі з’явилося відео вдалої роботи одного з «протитанкових» розрахунків 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького на Бахмутському напрямку. Кадри у Telegram 10 липня опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

За його інформацією, спершу бійці спалили зі «Стугни-П» ворожий пікап з особовим складом росіян і боєприпасами. А з іншої позиції прицільно вразили ворожий МТЛБ, перетворивши його на купу металу.

Це був гарний подарунок від армійців для командира відділення, який напередодні святкував день народження, — відзначив Сирський.

Як відомо, ПТРК «Стугна-П» призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. Крім того, цей комплекс вражав і завислі гелікоптери.

Нагадаємо, бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України показали на відео, як знищили зі «Стугни» російський танк у районі Великої Новосілки у Волноваському районі Донецької області.