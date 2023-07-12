Шесть военных взорвались на мине на севере Ровенщины

https://racurs.ua/n185039-shest-voennyh-vzorvalis-na-mine-na-severe-rovenschiny.html

Ракурс

Шестеро військових підірвалися на міні на півночі Рівненщини. Двоє загинули, четверо у лікарні. Трагедія сталася поблизу селища Заболоття неподалік Вараша.

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Працівники ДБР почали досудове розслідування за фактом детонації вибухового пристрою, повідомила «Радіо Трек» речниця теруправління Держбюро розслідувань Катерина Герасімук.

Попередня кваліфікація правопорушення — порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб.

Слідчі ДБР вивчають обставини інциденту. Проводяться невідкладні слідчі дії.

«Ракурс» раніше повідомляв, що під час сильної грози на автодорозі біля кордону Волинської області з білоруссю сталася детонація мін.