ВСУ уничтожили в Бердянске гостиницу «Дюна» с оккупантами. Фото:

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Пряме влучання ЗСУ по готелю «Дюна» в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області призвело до загибелі великої кількості ворогів.

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Упродовж ночі було зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл військовослужбовців збройних сил російської федерації до місцевого моргу. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 12 липня.

У Генштабі додали, що противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Ворожі солдати проводять масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців, перевіряють особисті документи та мобільні телефони. Окупанти таким чином намагаються залякати цивільних та виявити тих, хто допомагає українським військовим.

Нагадаємо, 11 липня влада Бердянська заявила про влучання ракети Storm Shadow по готелю «Дюна», де жило військове керівництво окупантів. Будівлю фактично зрівняли з землею, ворогу довелося розбирати завали. Згодом стало відомо, що там було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.