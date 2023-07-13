Рашисты создают сеть пропагандистских СМИ на оккупированных территориях

Россияне создают в Украине сеть пропагандистских медиа, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n185071-rashisty-sozdaut-set-propagandistskih-smi-na-okkupirovannyh-territoriyah.html

Ракурс

Росіяни створюють мережу пропагандистських ЗМІ на тимчасово окупованих територіях України.

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Так, нещодавно на Запоріжжі вони відкрили чергове псевдомедіа, яке куруються з рф — «запорізьке агентство новин». Про це сьогодні, 13 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Курувати його буде, як й більшість пропагандистських ресурсів на ТОТ — алєксандр малькєвіч. Допомогти йому буде «керівник запорізького філіалу відділення союзу журналістів рф» сєргєй корабєльнкіов, а також «журналістка» лана самаріна, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують — корабєльніков й самаріна насправді не мають жодного стосунку до регіону. корабєльніков є уродженцем Омська, самаріна до цього працювала в ТАСС.

Раніше рашисти також створили «херсонське агентство новин», яке також курують росіяни й яке розміщено в будівлі місцевої окупаційної адміністрації.

Нещодавно у ЦНС також повідомляли, що рашисти не змогли запустити філіали свого пропагандистського холдингу ВГТРК у Запорізькій та Херсонській областях через відсутність персоналу.