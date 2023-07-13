Саммит НАТО обсуждал планы обороны Балтии, из-за «вагнеровцев» в беларуси планы просят скорректировать

https://racurs.ua/n185086-sammit-nato-obsujdal-plany-oborony-baltii-iz-za-vagnerovcev-v-belarusi-plany-prosyat.html

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Поки НАТО доопрацьовував регіональні плани щодо оборони від росії, східноєвропейські політики продавлювали актуальність нової загрози — з боку білорусі та найманців ПВК «Вагнера».

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Восени 2021 року тисячі мігрантів з Близького сходу та Центральної Азії намагалися штурмувати польсько-білоруський кордон, аби потрапити до ЄС.

Польща заявила, що це частина гібридної атаки режиму Лукашенка і стягнула до кордону військових із важкою технікою.

За кілька днів до початку Вільнюського саміту Польща знову перекинула до кордону з білоруссю тисячу військових та 200 одиниць техніки через необхідність реагувати на спроби «дестабілізації ситуації».

Політики на східному фланзі НАТО підозрюють, що штурм кордону може повторитись — цього разу зусиллями натренованих та озброєних найманців «Вагнера».

За тиждень до саміту Литва та Польща відправили лідерам країн альянсу офіційний лист із проханням про допомогу у зміцненні кордону через ймовірне перекидання туди найманців ПВК «Вагнера».

Та сама риторика продовжилася на саміті.

Уявіть, що п’ять тисяч безжальних добре натренованих найманців намагаються піти шляхом мігрантів… Що вони робитимуть, якщо потраплять до Європи? — Заявив прем'єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш.

Його підтримав президент Польщі Анджей Дуда: «На всіх форумах НАТО і на всіх двосторонніх зустрічах ми порушуватимемо два питання — дислокацію „Вагнера“ в білорусі та тактичну ядерну зброю».

Ту ж саму тему актуалізував президент Литви Гітанас Науседа.

Я вже сказав [президенту США Джо] Байдену, що білорусь стає проблемою, — заявив він. — Ситуація з безпекою у нашому регіоні лише погіршується.

У неофіційних розмовах західні партнери розводять руками і визнають, що не готові реагувати на нову загрозу, тим більше, що окрім країн Східної Європи її поки що ніхто до ладу не бачить.

Ми стежимо за тим, що відбувається. І, зрозуміло, для нас важливо, що відбувається по сусідству з Литвою. НАТО готове захищатися від будь-якої потенційної загрози, але ми поки що не бачимо передислокацію «Вагнера» до білорусі, — сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Але навіть якби альянс мав таку інформацію, не зовсім зрозуміло, що з нею робити. У разі реалізації сценарію Каріньша, тобто якби найманці стали частиною «інструменталізованої міграції», це не було б проблемою НАТО.

У неофіційних бесідах дипломати кажуть, що міграція не є військовою проблемою, тобто альянс вирішувати її не збирається. Навіть якщо за «інструменталізацією» стоїть Лукашенко. Це сфера відповідальності національних урядів та ЄС.

До того ж з юридичного погляду не зовсім зрозуміло, чи тепер вважати «Вагнера» частиною російської армії. Навіть якщо зв’язок очевидний, не факт, що гібридна атака з боку мігрантів-найманців була б розцінена як атака з боку росії.

Іншими словами, констатує BBC, «Вагнер» навряд чи став би тригером п’ятої статті договору НАТО.