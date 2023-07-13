Силы спецопераций показали штурм острова на Днепре

https://racurs.ua/n185091-sily-specoperaciy-pokazali-shturm-ostrova-na-dnepre-video.html

Ракурс

Сили спецоперацій провели штурм на одному з островів Дніпра.

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Після проведення аеророзвідки одного з островів українські бійці виявили позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки Сил оборони.

Командування вирішило висунутися в район і знищити особовий склад та надалі взяти під контроль визначений район.

Після детального планування, воїни 73 морського центру спеціальних операцій ССО висунулися на двох човнах і здійснили штурм позицій противника.

Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів. В результаті операції знищено човен противника, інший пошкоджено. Крім того, знешкоджено п’ятьох окупантів.