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Силы спецопераций показали штурм острова на Днепре

Силы спецопераций показали штурм острова на Днепре (ВИДЕО)

13 июл 2023, 20:59
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Сили спецоперацій провели штурм на одному з островів Дніпра.


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Після проведення аеророзвідки одного з островів українські бійці виявили позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки Сил оборони.

Командування вирішило висунутися в район і знищити особовий склад та надалі взяти під контроль визначений район.

Після детального планування, воїни 73 морського центру спеціальних операцій ССО висунулися на двох човнах і здійснили штурм позицій противника.

Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів. В результаті операції знищено човен противника, інший пошкоджено. Крім того, знешкоджено п’ятьох окупантів.

Источник: Ракурс


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