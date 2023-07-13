Ракурсhttps://racurs.ua/
Підрозділ ССО провів штурм на одному з островів Дніпра
Сили спецоперацій показали штурм острова на Дніпрі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185091-syly-specoperaciy-pokazaly-shturm-ostrova-na-dnipri-video.htmlРакурс
Сили спецоперацій провели штурм на одному з островів Дніпра.
.
Після проведення аеророзвідки одного з островів українські бійці виявили позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки Сил оборони.
Командування вирішило висунутися в район і знищити особовий склад та надалі взяти під контроль визначений район.
Після детального планування, воїни 73 морського центру спеціальних операцій ССО висунулися на двох човнах і здійснили штурм позицій противника.
Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів. В результаті операції знищено човен противника, інший пошкоджено. Крім того, знешкоджено п’ятьох окупантів.