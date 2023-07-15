Российский танк затонул в Десне при попытке переправиться через реку, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n185137-iz-desny-vytaschili-zatonuvshiy-rossiyskiy-tank-foto.html

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В українських військових стане на ще один танк більше.

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З Десни витягли російський танк, який був затоплений під час невдалої спроби переправитись через річку в районі села Шестовиця на Чернігівщині. Про це сьогодні, 15 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За зовнішніми ознаками трофейний зразок не має значних ушкоджень. Російський танк після відновлення стане до лав Збройних Сил України, — вказано в повідомленні.

У відповідних роботах взяли участь водолази-сапери та фахівці водолазно-рятувальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту спільно із військовими оперативного командування «Північ».

Зазначається, що в ході боїв під Черніговом російські війська неодноразово вдавались до спроб здійснити перекидання своїх підрозділів через річку Десна у районі Шестовиці, але зазнавали поразки.