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Ракурс
Російський танк затонув у Десні під час спроби переправитися через річку, фото: Генштаб ЗСУ

З Десни витягли затонулий російський танк (ФОТО)

15 лип 2023, 14:54
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В українських військових стане на ще один танк більше.


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З Десни витягли російський танк, який був затоплений під час невдалої спроби переправитись через річку в районі села Шестовиця на Чернігівщині. Про це сьогодні, 15 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За зовнішніми ознаками трофейний зразок не має значних ушкоджень. Російський танк після відновлення стане до лав Збройних Сил України, — вказано в повідомленні.

У відповідних роботах взяли участь водолази-сапери та фахівці водолазно-рятувальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту спільно із військовими оперативного командування «Північ».

Зазначається, що в ході боїв під Черніговом російські війська неодноразово вдавались до спроб здійснити перекидання своїх підрозділів через річку Десна у районі Шестовиці, але зазнавали поразки.

Тож місцеві жителі жартома називають своє село «Другою Чорнобаївкою», — зазначають у Генштабі ЗСУ.

Російський танк затонув у Десні під час спроби переправитися через річку, фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Ракурс


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