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Ракурс
Знищення рашистів, скріншот відео

«All inclusive по-українськи» — прикордонники знищили будинок з окупантами (ВІДЕО)

15 лип 2023, 14:33
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На півдні України аеророзвідники-прикордонники виявили будинок, в якому базувалися і відпочивали російські загарбники. Разом з побратимами з ЗСУ прикордонники влаштували окупантам повний «all nclusive по -українськи».


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Відповідне відео сьогодні, 15 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано влучання у будинок з окупантами виявлений до цього аеророзвідкою.

Аеророзвідники-прикордонники перетворюють будинок для відпочинку окупантів на будинок жахів! — вказано в описі відео.

Коли саме сталася ця подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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