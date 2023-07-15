Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення рашистів, скріншот відео
«All inclusive по-українськи» — прикордонники знищили будинок з окупантами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185136-all-inclusive-po-ukrayinsky-prykordonnyky-znyschyly-budynok-z-okupantamy-video.htmlРакурс
На півдні України аеророзвідники-прикордонники виявили будинок, в якому базувалися і відпочивали російські загарбники. Разом з побратимами з ЗСУ прикордонники влаштували окупантам повний «all nclusive по -українськи».
.
Відповідне відео сьогодні, 15 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано влучання у будинок з окупантами виявлений до цього аеророзвідкою.
Аеророзвідники-прикордонники перетворюють будинок для відпочинку окупантів на будинок жахів! — вказано в описі відео.
Коли саме сталася ця подія, не уточнюється.
Каховська ГЕС: Щоби завдати таких руйнувань, потрібні доступ і підготовка, це робили військові професіонали — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропрект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Поділ майна подружжя
Загрузка...