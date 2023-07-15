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Ракурс
Житель Херсона намагався розпиляти боєприпас

Житель Херсона загинув, намагаючись розібрати боєприпас — ОВА

15 лип 2023, 14:12
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На Херсонщині 59-річний житель обласного центру загинув, намагаючись самостійно розібрати боєприпас.


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Про це сьогодні, 15 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ймовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Той здетонував, через що херсонець отримав поранення несумісні з життям, — зазначив Прокудін.

Чиновник наголошує - розмінування територій це робота професіоналів, які знають, як безпечно вирішувати такі ситуації.

Тому, якщо побачили, вибухівку не ризикуйте, а зверніться до рятувальників або поліцейських, — наголосив Прокудін.

Нагадаємо, у березні на Херсонщині місцевий житель підірвався, збираючи у полі міни «Лепесток».

Джерело: Ракурс


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