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Житель Херсона пытался распилить боеприпас
Житель Херсона погиб, пытаясь разобрать боеприпас — ОВАhttps://racurs.ua/n185135-jitel-hersona-pogib-pytayas-razobrat-boepripas-ova.htmlРакурс
На Херсонщині 59-річний житель обласного центру загинув, намагаючись самостійно розібрати боєприпас.
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Про це сьогодні, 15 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ймовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Той здетонував, через що херсонець отримав поранення несумісні з життям, — зазначив Прокудін.
Чиновник наголошує - розмінування територій це робота професіоналів, які знають, як безпечно вирішувати такі ситуації.
Тому, якщо побачили, вибухівку не ризикуйте, а зверніться до рятувальників або поліцейських, — наголосив Прокудін.
Нагадаємо, у березні на Херсонщині місцевий житель підірвався, збираючи у полі міни «Лепесток».