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На півдні України аеророзвідники-прикордонники виявили будинок, в якому базувалися і відпочивали російські загарбники. Разом з побратимами з ЗСУ прикордонники влаштували окупантам повний «all nclusive по -українськи».
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Відповідне відео сьогодні, 15 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано влучання у будинок з окупантами виявлений до цього аеророзвідкою.
Аеророзвідники-прикордонники перетворюють будинок для відпочинку окупантів на будинок жахів! — вказано в описі відео.
Коли саме сталася ця подія, не уточнюється.
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