Уничтожение рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n185136-all-inclusive-po-ukrainski-pogranichniki-unichtojili-dom-s-okkupantami-video.html

Ракурс

На півдні України аеророзвідники-прикордонники виявили будинок, в якому базувалися і відпочивали російські загарбники. Разом з побратимами з ЗСУ прикордонники влаштували окупантам повний «all nclusive по -українськи».

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Відповідне відео сьогодні, 15 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано влучання у будинок з окупантами виявлений до цього аеророзвідкою.

Аеророзвідники-прикордонники перетворюють будинок для відпочинку окупантів на будинок жахів! — вказано в описі відео.

Коли саме сталася ця подія, не уточнюється.