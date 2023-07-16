Российские ублюдки нанесли удары по Харькову, Запорожью и Краматорску

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Війська терористичної рф у ніч проти 16 липня обстріляли Харків.

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Голова обласної адміністрації Олег Синегубов припустив, що, швидше за все, було запущено ракети С-300.

Дві з них вибухнули у повітрі, ще дві — потрапили у землю на стадіоні та у дорожнє покриття на території Шевченківського району. У чотириповерховому житловому будинку вибито вікна, повідомив Синегубов. Мешканці міста не постраждали.

Також російські війська обстріляли Краматорськ. Там пошкоджено будинки та автомобілі на території промислового підприємства. Люди не постраждали.

Вночі ворог атакував і Запоріжжя. Влучив в інфраструктурний обʼєкт, постраждала людина. Наразі в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло. Аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання. Також ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна.