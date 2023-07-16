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Ракурс
Российские ублюдки нанесли удары по Харькову, Запорожью и Краматорску

Российские ублюдки нанесли удары по Харькову, Запорожью и Краматорску (ФОТО)

16 июл 2023, 10:11
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Війська терористичної рф у ніч проти 16 липня обстріляли Харків.


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Голова обласної адміністрації Олег Синегубов припустив, що, швидше за все, було запущено ракети С-300.

Дві з них вибухнули у повітрі, ще дві — потрапили у землю на стадіоні та у дорожнє покриття на території Шевченківського району. У чотириповерховому житловому будинку вибито вікна, повідомив Синегубов. Мешканці міста не постраждали.

Обстріл Харкова у ніч проти 16 липня 2023 року

Обстріл Харкова у ніч проти 16 липня 2023 року

Також російські війська обстріляли Краматорськ. Там пошкоджено будинки та автомобілі на території промислового підприємства. Люди не постраждали.

Обстріл Краматорська у ніч проти 16 липня 2023 року

Вночі ворог атакував і Запоріжжя. Влучив в інфраструктурний обʼєкт, постраждала людина. Наразі в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло. Аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання. Також ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна.

Источник: Ракурс


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