россия всеми силами пытается не потерять Бахмут

россия всеми силами пытается не потерять Бахмутhttps://racurs.ua/n185165-rossiya-vsemi-silami-pytaetsya-ne-poteryat-bahmut.htmlРакурс
росія всіма силами намагається не втратити Бахмут.
Якщо говорити загалом — ворог намагається використати всі елементи оборони. Кращі підрозділи стягує в Бахмут, посилено окопується, чим чітко маркує своє бажання максимально утримати місто, так само як перед цим бездумно намагався взяти усіма силами.
Бахмут, крім військового значення, має не менше пропагандистське значення, адже за нього стільки поклали особового складу і техніки. Тому швидко втратити місто-символ для них було б верхом ганьби, — повідомив 16 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
На Бахмутському напрямку, північному і південному флангах, Сили оборони продовжують тиснути на противника, ініціатива залишається за підрозділами Сил оборони.
Череватий розповів, що на цьому напрямку українським військам протистоять підрозділи армійського резерву «Барс», «Шторм-Z», спецпризначенці та повітряно-десантні війська рф.
Кращі підрозділи стягує в Бахмут, посилено окопується, чим чітко маркує своє бажання максимально утримати місто, так само як перед цим бездумно намагався взяти усіма силами, — розповів речник ЗСУ.