россия всеми силами пытается не потерять Бахмут

росія всіма силами намагається не втратити Бахмут.

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Якщо говорити загалом — ворог намагається використати всі елементи оборони. Кращі підрозділи стягує в Бахмут, посилено окопується, чим чітко маркує своє бажання максимально утримати місто, так само як перед цим бездумно намагався взяти усіма силами.

Бахмут, крім військового значення, має не менше пропагандистське значення, адже за нього стільки поклали особового складу і техніки. Тому швидко втратити місто-символ для них було б верхом ганьби, — повідомив 16 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.