Цинкуйте россиян - штурмовые группы на Бахмутском направлении показали ликвидацию оккупантов в лесополосе

https://racurs.ua/n185164-cinkuyte-rossiyan-shturmovye-gruppy-na-bahmutskom-napravlenii-pokazali-likvidaciu-okkupantov.html

Ракурс

Робота штурмових груп на Бахмутському напрямку потрапила на відео Третьої штурмової бригади.

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Бійці-штурмовики ліквідовували окупантів у лісосмузі.

На підтримку бою працювали танки Третьої штурмової бригади. Кадри, які оприлюднила бригада у Телеграм, зняли з камери GoPro бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону.