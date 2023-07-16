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Цинкуйте россиян - штурмовые группы на Бахмутском направлении показали ликвидацию оккупантов в лесополосе
Цинкуйте россиян — штурмовые группы на Бахмутском направлении показали ликвидацию оккупантов в лесополосе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185164-cinkuyte-rossiyan-shturmovye-gruppy-na-bahmutskom-napravlenii-pokazali-likvidaciu-okkupantov.htmlРакурс
Робота штурмових груп на Бахмутському напрямку потрапила на відео Третьої штурмової бригади.
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Бійці-штурмовики ліквідовували окупантів у лісосмузі.
На підтримку бою працювали танки Третьої штурмової бригади. Кадри, які оприлюднила бригада у Телеграм, зняли з камери GoPro бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону.