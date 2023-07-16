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Цинкуйте россиян - штурмовые группы на Бахмутском направлении показали ликвидацию оккупантов в лесополосе

Цинкуйте россиян — штурмовые группы на Бахмутском направлении показали ликвидацию оккупантов в лесополосе (ВИДЕО)

16 июл 2023, 13:57
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Робота штурмових груп на Бахмутському напрямку потрапила на відео Третьої штурмової бригади.


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Бійці-штурмовики ліквідовували окупантів у лісосмузі.

На підтримку бою працювали танки Третьої штурмової бригади. Кадри, які оприлюднила бригада у Телеграм, зняли з камери GoPro бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону.

Источник: Ракурс


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