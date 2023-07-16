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Цинкуйте росіян - штурмові групи на Бахмутському напрямку показали ліквідацію окупантів у лісосмузі

Цинкуйте росіян — штурмові групи на Бахмутському напрямку показали ліквідацію окупантів у лісосмузі (ВІДЕО)

16 лип 2023, 13:57
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Робота штурмових груп на Бахмутському напрямку потрапила на відео Третьої штурмової бригади.


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Бійці-штурмовики ліквідовували окупантів у лісосмузі.

На підтримку бою працювали танки Третьої штурмової бригади. Кадри, які оприлюднила бригада у Телеграм, зняли з камери GoPro бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону.

Джерело: Ракурс


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