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Цинкуйте росіян - штурмові групи на Бахмутському напрямку показали ліквідацію окупантів у лісосмузі
Цинкуйте росіян — штурмові групи на Бахмутському напрямку показали ліквідацію окупантів у лісосмузі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185164-cynkuyte-rosiyan-shturmovi-grupy-na-bahmutskomu-napryamku-pokazaly-likvidaciu-okupantiv.htmlРакурс
Робота штурмових груп на Бахмутському напрямку потрапила на відео Третьої штурмової бригади.
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Бійці-штурмовики ліквідовували окупантів у лісосмузі.
На підтримку бою працювали танки Третьої штурмової бригади. Кадри, які оприлюднила бригада у Телеграм, зняли з камери GoPro бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону.