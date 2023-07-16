В Луганской области пылает состав вооружения рашистов, фото: СтратКом ВСУ

https://racurs.ua/n185171-porajenie-sklada-raketnogo-voorujeniya-rashistov-na-luganschine-pokazali-v-vsu-video.html

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На Луганщині сьогодні, 16 липня, близько 10.00 в окупованому Ювілейному пролунали звуки, схожі на вибухи.

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Згодом в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що Сили оборони України вразили розташований у цьому населеному пункті склад ракетного озброєння рашистів.

У Telegram-каналі СтратКому опубліковані фото та відео, котрі показують наслідки влучання у цей військовий об'єкт росіян.