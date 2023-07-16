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На Луганщині палає склад озброєння рашистів, фото: СтратКом ЗСУ
Ураження складу ракетного озброєння рашистів на Луганщині показали у ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185171-urajennya-skladu-raketnogo-ozbroiennya-rashystiv-na-luganschyni-pokazaly-u-zsu-video.htmlРакурс
На Луганщині сьогодні, 16 липня, близько 10.00 в окупованому Ювілейному пролунали звуки, схожі на вибухи.
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Згодом в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що Сили оборони України вразили розташований у цьому населеному пункті склад ракетного озброєння рашистів.
У Telegram-каналі СтратКому опубліковані фото та відео, котрі показують наслідки влучання у цей військовий об'єкт росіян.
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