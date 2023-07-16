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Ракурс
На Луганщині палає склад озброєння рашистів, фото: СтратКом ЗСУ

Ураження складу ракетного озброєння рашистів на Луганщині показали у ЗСУ (ВІДЕО)

16 лип 2023, 17:41
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На Луганщині сьогодні, 16 липня, близько 10.00 в окупованому Ювілейному пролунали звуки, схожі на вибухи.


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Згодом в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що Сили оборони України вразили розташований у цьому населеному пункті склад ракетного озброєння рашистів.

У Telegram-каналі СтратКому опубліковані фото та відео, котрі показують наслідки влучання у цей військовий об'єкт росіян.

Джерело: Ракурс


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