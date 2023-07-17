ВСУ уничтожили 620 солдат рф, 16 танков и ББМ в сутки

https://racurs.ua/n185182-vsu-unichtojili-620-soldat-rf-16-tankov-i-bbm-v-sutki.html

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Втрати росії у війні в Україні на ранок понеділка, 17 липня, склали 620 окупантів. Загальна кількість втрат живої сили російської армії з початку повномасштабного вторгнення становить 238 тис. 300 осіб. Окрім цього, Збройні сили України знищили 23 артилерійські системи та вісім ворожих дронів.

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Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати армії рф з 24 лютого 2022 року по 17 липня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 238 тис. 300 (+620 осіб ліквідовано);

танків − 4 тис. 115 (+8 од.);

бойових броньованих машин − 8 тис. 34 (+8 од.);

артилерійських систем − 4 тис. 504 (+23 од.);

РСЗВ − 685 (+4 од.);

засобів ППО − 428 (+3 од.);

літаків − 315;

гелікоптерів − 310;

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 тис. 828 (+8 од.);

крилатих ракет − 1 тис. 273;

кораблів/катерів − 18;

автомобільної техніки та автоцистерн − 7 тис. 59 (+15 од.);

спеціальної техніки − 677 (+11 од.).

Нагадаємо, росія зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. ЗСУ завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Зокрема, ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському та Бердянському напрямах.