россия в очередной раз заявила о выходе из "зернового соглашения"

https://racurs.ua/n185191-rossiya-v-ocherednoy-raz-zayavila-o-vyhode-iz-zernovogo-soglasheniya.html

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росія відмовилася від продовження «зернової угоди», дія якої завершується сьогодні, 17 липня. Раніше воєнний злочинець, диктатор рф володимир путін неодноразово погрожував не продовжувати угоду, вимагаючи зняття санкцій та перешкод для російського експорту.

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Про це заявив прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков.

Також, з його слів, путін ввечері проведе нараду щодо ситуації з Кримським мостом. Пєсков каже, що москва повернеться до угоди як тільки щодо її домовленості буде виконано.

З початку вторгнення рф почала блокувати українську торгівлю зерном. Військові кораблі стояли у Чорному морі та перегороджували шлях суховантажам з різних країн, які розвозили зерно до інших світових портів. Для розблокування процесу торік у липні було укладено угоди між росією, Україною, Туреччиною та ООН про вивезення українського зерна із чорноморських портів.

Водночас Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі. Також радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван вказав, що якщо російська влада не продовжить дію «зернової угоди», це їй дипломатично дуже дорого коштуватиме, адже країни Глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії потребують продовольства за доступними цінами.