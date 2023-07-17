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ВСУ взяли в плен военных из Москвы и Московской области

ВСУ взяли в плен военных из Москвы и Московской области (ВИДЕО)

17 июл 2023, 13:23
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Воїни Збройних сил України наловили на фронті чергову партію солдатів окупаційної армії країни-агресора росії. Відеозапис розмови з полоненими оприлюднив 17 липня у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.


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Захисники України запитали у росіян, звідки вони приїхали чинити воєнні злочини. Ті вказали, що вони родом з Москви і Московської області.

Источник: Ракурс


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