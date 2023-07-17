ВСУ взяли в плен военных из Москвы и Московской области

https://racurs.ua/n185194-vsu-vzyali-v-plen-voennyh-iz-moskvy-i-moskovskoy-oblasti-video.html

Ракурс

Воїни Збройних сил України наловили на фронті чергову партію солдатів окупаційної армії країни-агресора росії. Відеозапис розмови з полоненими оприлюднив 17 липня у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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Захисники України запитали у росіян, звідки вони приїхали чинити воєнні злочини. Ті вказали, що вони родом з Москви і Московської області.