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Ракурс
ЗСУ взяли у полон військових з Москви і Московської області

ЗСУ взяли у полон військових з Москви і Московської області (ВІДЕО)

17 лип 2023, 13:23
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Воїни Збройних сил України наловили на фронті чергову партію солдатів окупаційної армії країни-агресора росії. Відеозапис розмови з полоненими оприлюднив 17 липня у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.


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Захисники України запитали у росіян, звідки вони приїхали чинити воєнні злочини. Ті вказали, що вони родом з Москви і Московської області.

Джерело: Ракурс


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