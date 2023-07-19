Генштаб ВСУ сообщил о провалах оккупационных войск. Фото:

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Російська армія знову зосереджує наступальний потенціал на сході України.

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Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж вівторка, 18 липня, там відбулось понад 20 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп’янському напрямку українські захисники стійко тримають оборону. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 19 липня.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника бійці Сил оборони успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. А на Мар’їнському напрямку захисники теж стримують наступ російські війська в районах Мар’їнки та Красногорівки. Невдалий наступ ворога відбувся й у районах Рівнополя на Донеччині та Новодарівки Запорізької області.

Ворожі війська також намагаються стримати контрнаступ ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках. А Сили оборони продовжують просуватися на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація ЗСУ за 18 липня завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три — по зенітно-ракетних комплексах противника.

А ракетні війська й артилерія протягом минулої доби уразили пункт управління противника, зенітно-ракетний комплекс, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три склади боєприпасів та три станції РЕБ ворога.