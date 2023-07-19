Мощные взрывы прогремели на военном полигоне в оккупированном Крыму

Взрывы на полигоне в Крыму. Фото: BBC

https://racurs.ua/n185258-moschnye-vzryvy-progremeli-na-voennom-poligone-v-okkupirovannom-krymu.html

Ракурс

Вибухи гримлять 19 липня у тимчасово окупованому Криму у Кіровському районі.

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Попередньо відомо про кілька прильотів на полігоні у місті Старий Крим. Детонують склади боєприпасів. Вибухи чути навіть у Феодосії. Російські окупанти перекрили дороги та всі виїзди, що йдуть повз Старокримського полігону у бік «Тавриди». Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Так звана місцева влада запланувала евакуацію людей з прилеглих зон — це чотири населені пункти та 2 тис. осіб.

Нагадаємо, вдень 18 липня біля тимчасово окупованої Феодосії пролунав вибух. За даними українських моніторингових груп, йдеться про роботу ворожої російської ППО на східному узбережжі Криму. Звук вибуху було чутно у селищі Радянське, розташованому за 60 км від Феодосії.