Воздушные силы раскрыли подробности ночной массированной атаки дронами и ракетами. Фото:

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Українські військові знищили 23 дрони та 14 ракет під час нічної атаки російської федерації.

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Уночі 19 липня 2023 року ворог атакував Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу «Shahed-136/131». Були атаковані об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти, а основний напрямок удару був спрямований по Одещині. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

За інформацією військових, ворожі атаки відбувалися кількома хвилями. Росіяни випустили 16 крилатих ракет морського базування «Калібр», з малого ракетного корабля «Інгушетія» та фрегата «Адмірал Ессен» з акваторії Чорного моря. Також з моря літаки дальньої авіації Ту-22М3 випустили вісім крилатих ракет Х-22. А з територію Криму окупанти випустили з берегового ракетного комплексу «Бастіон» шість крилатих ракет «Онікс». Крім того, винищувач Су-35 атакував керованою авіаційною ракетою Х-59.

Ракетні атаки загарбники комбінували з запусками 32 ударних дронів типу «Shahed-136/131», які вилітали з полігону Чауда в Криму та приморсько-ахтарська в ростовській області рф.

Сили ППО та Повітряних сил знищили 37 повітряних цілей: 13 крилатих ракет «Калібр», керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 «Шахеди».

Удари ракет Х-22 та «Онікс» було спрямовано по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки цих ударів та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації, — наголосили військові.

Нагадаємо, майже всю ніч 19 липня в Одесі гриміли вибухи. Також гучно було поблизу Києва, в Житомирі та Запоріжжі.