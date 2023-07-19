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Действия ВСУ в районе Антоновского моста. Фото:
Действия ВСУ в районе Антоновского моста поставили оккупантов перед дилеммой — разведкаhttps://racurs.ua/n185267-deystviya-vsu-v-rayone-antonovskogo-mosta-postavili-okkupantov-pered-dilemmoy-razvedka.htmlРакурс
Українські війська застосували ударні дрони проти російських моторних човнів у районі Антонівського мосту.
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Із початку липня цілком імовірно посилилися бойові дії в пониззі Дніпра. Окрім запеклих боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також ведуть бої за острови у дельті Дніпра. Про це Міністерство оборони Великої Британії 19 липня повідомило у Twitter.
За інформацією британців, Україна та рф використовують невеликі швидкі моторні човни. Крім того, ЗСУ використали тактичні дрони для знищення російських човнів.
Після цього загарбники опинилися перед дилемою — чи посилювати їм угруповання військ на цьому напрямку за рахунок розтягнутих частин, які стоять перед українським контрнаступом у Запорізькій області.
Нагадаємо, американські військові аналітики раніше заявляли, що окупаційна армія росії не змогла витіснити воїнів Збройних сил України, чисельністю до 70 осіб, з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту.
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