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Українські війська застосували ударні дрони проти російських моторних човнів у районі Антонівського мосту. Із початку липня цілком імовірно посилилися бойові дії в пониззі Дніпра. Окрім запеклих боїв

Дії ЗСУ в районі Антонівського мосту поставили окупантів перед дилемою — розвідка

19 лип 2023, 13:18
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Українські війська застосували ударні дрони проти російських моторних човнів у районі Антонівського мосту.


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Із початку липня цілком імовірно посилилися бойові дії в пониззі Дніпра. Окрім запеклих боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також ведуть бої за острови у дельті Дніпра. Про це Міністерство оборони Великої Британії 19 липня повідомило у Twitter.

За інформацією британців, Україна та рф використовують невеликі швидкі моторні човни. Крім того, ЗСУ використали тактичні дрони для знищення російських човнів.

Після цього загарбники опинилися перед дилемою — чи посилювати їм угруповання військ на цьому напрямку за рахунок розтягнутих частин, які стоять перед українським контрнаступом у Запорізькій області.

Нагадаємо, американські військові аналітики раніше заявляли, що окупаційна армія росії не змогла витіснити воїнів Збройних сил України, чисельністю до 70 осіб, з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту.

Джерело: Ракурс


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