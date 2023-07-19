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Комбриг рф денис иванов. Фото:
Еще один российский топ-офицер стал «грузом 200» в Украине — СМИhttps://racurs.ua/n185269-esche-odin-rossiyskiy-top-oficer-stal-gruzom-200-v-ukraine-smi.htmlРакурс
Російське вище військове командування продовжує гинути в Україні.
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Українські військові «задвухсотили» командира однієї з бригад окупантів дениса іванова, більше відомого як Ташкент. Ворога ліквідували за допомогою удару дрону-камікадзе, коли він пересувався автомобілем. Про це 19 липня повідомили російські Telegram-канали.
Зазначається, що загарбник частенько світився у пропагандистських відео. А російська телеведуча й українофобка ольга скабєєва називала іванова «легендарним комбригом».
Нагадаємо, ліквідація представників військової «верхівки» рф останнім часом відбувається регулярно. Так, в тимчасово окупованому Бердянську після «прильоту» по місцевому готелю «Дюна» було ліквідовано російського генерал-лейтенанта олега цокова. Окупанти всю ніч вивозити тіла інших офіцерів та військовослужбовців.
А в російському краснодарі застрелили командира підводного човна «Краснодар» станіслава ржицького, який причетний до ракетних обстрілів України.
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