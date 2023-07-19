Комбриг рф денис іванов. Фото:

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Російське вище військове командування продовжує гинути в Україні.

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Українські військові «задвухсотили» командира однієї з бригад окупантів дениса іванова, більше відомого як Ташкент. Ворога ліквідували за допомогою удару дрону-камікадзе, коли він пересувався автомобілем. Про це 19 липня повідомили російські Telegram-канали.

Зазначається, що загарбник частенько світився у пропагандистських відео. А російська телеведуча й українофобка ольга скабєєва називала іванова «легендарним комбригом».

Нагадаємо, ліквідація представників військової «верхівки» рф останнім часом відбувається регулярно. Так, в тимчасово окупованому Бердянську після «прильоту» по місцевому готелю «Дюна» було ліквідовано російського генерал-лейтенанта олега цокова. Окупанти всю ніч вивозити тіла інших офіцерів та військовослужбовців.

А в російському краснодарі застрелили командира підводного човна «Краснодар» станіслава ржицького, який причетний до ракетних обстрілів України.