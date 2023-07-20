Ракурсhttps://racurs.ua/
Три российских «Шахеда» атаковали Сумы. Фото:
Сумы и Черниговщина были атакованы «Шахедами», есть попаданияhttps://racurs.ua/n185287-sumy-i-chernigovschina-byli-atakovany-shahedami-est-popadaniya.htmlРакурс
Атака дронів відбулася на північні регіони України у ніч проти четверга, 20 липня.
.
Близько 1.30 Суми атакували три ударних дрони типу Shahed 136. Один БПЛА був збитий силами протиповітряної оборони, а інший — підбитий. Третій російський дрон влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Вибух пошкодив його приміщення, виникла пожежа. Про це повідомили у прес-службі Сумської обласної військової адміністрації.
Внаслідок атаки поранення дістала медична сестра закладу. На місці події бригада швидкої медичної допомоги надала їй допомогу.
Крім того, Чернігівщина також була атакована «Шахедами». Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram зазначив, що є влучання у житлові будинки в Семенівці, але кількість постраждалих уточнюється. Зараз зі зруйнованих будинків триває відселення мешканців.
Нагадаємо, вночі під масованим ударом російських окупантів знову опинився південь України. В Одесі та області внаслідок прильотів постраждали шестеро осіб, є руйнування. Також ворог атакував центр Миколаєва, влучив у триповерховий житловий будинок. Поранення дістали 18 осіб. Дев’ятьох довелося госпіталізувати, з них — дев’ятеро дітей.
Каховская ГЭС: Для того, чтобы нанести такие разрушения, нужен доступ и подготовка, это делали военные профессионалы — Юрий Ландау, АО «Укргидропрект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...