Три российских «Шахеда» атаковали Сумы. Фото:

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Ракурс

Атака дронів відбулася на північні регіони України у ніч проти четверга, 20 липня.

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Близько 1.30 Суми атакували три ударних дрони типу Shahed 136. Один БПЛА був збитий силами протиповітряної оборони, а інший — підбитий. Третій російський дрон влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Вибух пошкодив його приміщення, виникла пожежа. Про це повідомили у прес-службі Сумської обласної військової адміністрації.

Внаслідок атаки поранення дістала медична сестра закладу. На місці події бригада швидкої медичної допомоги надала їй допомогу.

Крім того, Чернігівщина також була атакована «Шахедами». Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram зазначив, що є влучання у житлові будинки в Семенівці, але кількість постраждалих уточнюється. Зараз зі зруйнованих будинків триває відселення мешканців.

Нагадаємо, вночі під масованим ударом російських окупантів знову опинився південь України. В Одесі та області внаслідок прильотів постраждали шестеро осіб, є руйнування. Також ворог атакував центр Миколаєва, влучив у триповерховий житловий будинок. Поранення дістали 18 осіб. Дев’ятьох довелося госпіталізувати, з них — дев’ятеро дітей.