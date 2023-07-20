ВСУ имеют успех на трех участках фронта. Фото: Генштаб

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Збройні сили України досягли успіху на деяких ділянках фронту за минулу добу, 19 липня.

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Вчора підрозділи Сил оборони вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіхів на цих ділянках. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, свідчать про те, що армія України досягла успіху поблизу Андріївки, в 10 км на південний захід від Бахмута. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ зазначають, українські захисники продовжують наступ на північ і південь від Бахмута. Оборонці змусили окупантів відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки. Це 11 км на північний захід від Бахмута.

Також зазначається, що російські так звані воєнкори зазначають, що загарбницькій армії рф «не вистачає ротацій і підкріплень на Запорізькому фронті та на південь від Бахмута, що заважає військам росії відвоювати втрачені позиції».

Нагадаємо, українські артилеристи під Бахмутом знищили дві автівки російських окупантів, які зупинилися посеред дороги. Відео знищення ворога 19 липня опублікували бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.