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Ракурс
ВСУ имеют успех на трех участках фронта. Фото: Генштаб

ВСУ имеют успех на трех участках фронта — ISW (КАРТА)

20 июл 2023, 11:51
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Збройні сили України досягли успіху на деяких ділянках фронту за минулу добу, 19 липня.


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Вчора підрозділи Сил оборони вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіхів на цих ділянках. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, свідчать про те, що армія України досягла успіху поблизу Андріївки, в 10 км на південний захід від Бахмута. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ зазначають, українські захисники продовжують наступ на північ і південь від Бахмута. Оборонці змусили окупантів відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки. Це 11 км на північний захід від Бахмута.

Також зазначається, що російські так звані воєнкори зазначають, що загарбницькій армії рф «не вистачає ротацій і підкріплень на Запорізькому фронті та на південь від Бахмута, що заважає військам росії відвоювати втрачені позиції».

Війна в Україні. Карта: ISW

Війна в Україні. Карта: ISW

Війна в Україні. Карта: ISW

Нагадаємо, українські артилеристи під Бахмутом знищили дві автівки російських окупантів, які зупинилися посеред дороги. Відео знищення ворога 19 липня опублікували бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

Источник: Ракурс


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