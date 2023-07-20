Армия беларуси анонсировала учения с «вагнеровцами». Фото:

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Ракурс

Збройні сили білорусі та приватна військова компанія «Вагнера» проведуть спільні навчання біля кордону з Польщею.

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Упродовж тижня підрозділи білоруських сил спеціальних операцій спільно з «вагнерівцями» відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні «Брестський». Про це 20 липня міністерство оборони білорусі повідомило в Telegram.

А моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що 19 липня ввечері у напрямку Осиповичів рухалася вже дев’ята колона найманців пригожина, яка складалася з щонайменше 20 вантажівок. Деякі фури рухалися відразу з двома причепами. Більшість вантажівок в колоні їхали без номерних знаків. Деякі фури згодом повернулися на територію рф. Це свідчило про те, що «вагнерівці» щось перевозять.

Що саме перевозиться в фурах — невідомо, всі вони криті й різних кольорів. Там може перевозитися все що завгодно, особисті речі, обладнання/частини колишнього табору ПВК в Молькіно або їх спорядження, зброя, боєприпаси, — зазначає «Гаюн».

Нагадаємо, 18 липня міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що на тлі загрози від розміщення російських бойовиків з так званої ПВК «Вагнер» до білорусі було ухвалене рішення про перекидання двох механізованих бригад на схід країни.