Польща перекидає дві бригади до кордону на тлі появи “вагнерівців” у білорусі

https://racurs.ua/ua/n185254-polscha-perekydaie-dvi-brygady-do-kordonu-na-tli-poyavy-vagnerivciv-u-bilorusi.html

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Польща перекидає із заходу на схід країни дві механізовані бригади. Це рішення ухвалили на тлі загрози від розміщення російських бойовиків з так званої ПВК «Вагнер» до білорусі.

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Про це, перебуваючи з візитом у США, заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, пише Rmf24.pl.

Ми усвідомлюємо загрози, які існують на сході. Ми знаємо, що групу «Вагнера» перевели в білорусь. Тому ми посилили схід Польщі, перекинувши військові частини разом із технікою із заходу — 12-ту та 17-ту бригади (механізовані бригади з Щецина та Мендзижеча — ред.). Одна із них дислокується в Кольно, на новій базі, відкритій минулої суботи, а інша — у Бялій Підлясці — поблизу польського кордону, — також зазначив Блащак.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що поява ПВК «Вагнер» у білорусі змінює архітектуру безпеки в регіоні. За даними моніторингової групи «Беларускі Гаюн», до білорусі у вівторок прибули ще дві колона ПВК «Вагнер» загальною чисельністю до 200 одиниць техніки. Автомобілі прямували в бік Осиповичів Могильовської області у наметовий табір в селі Цель.