У ЄС досягли прориву у дискусіях щодо санкцій проти білорусі — журналіст

https://racurs.ua/ua/n185253-u-ies-dosyagly-proryvu-u-dyskusiyah-schodo-sankciy-proty-bilorusi-jurnalist.html

Ракурс

У Європейському Союзі досягли прориву у дискусіях щодо санкцій проти білорусі. Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Йозвяк.

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Суперечки щодо обмежень тривали від січня. Офіційно затвердити санкції мають наступного тижня.

Новий пакет санкцій спрямований на комплектуючі до бойових машин та авіаційні компоненти. І в ньому немає нічого про винятки щодо добрив. В певному сенсі це перемога Польщі та країн Балтії, які упродовж шести місяців боролися за це, — написав Йозвяк у Twitter.

З його слів, ЄС «зробив прорив» щодо санкцій проти білорусі й немає жодних відступів або винятків у питанні скасування санкцій проти калійних добрив білоруського виробництва.

Тим часом видання DW повідомляє, що Брюссель готується запровадити нові санкції проти білорусі до третьої річниці президентських виборів за порушення прав людини.

Нагадаємо, раніше ЄС не поспішав запроваджувати нові санкції проти білорусі. За даними журналістів, деякі західноєвропейські країни хотіли зняти вже введені обмеження, зокрема, які стосуються калійних добрив.