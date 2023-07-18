ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку – Тарнавський

https://racurs.ua/ua/n185252-zsu-prosuvautsya-na-tavriyskomu-napryamku-tarnavskyy.html

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Збройні сили України просуваються вперед на Таврійському напрямку попри атаки окупаційної армії росії з повітря та замінованість території.

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Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

На таврійському напрямку триває робота. Сили оборони системно знищують росіян. Попри замінованість територій, роботу ворога з повітря наші воїни просуваються вперед, — вказав Тарнавський.

Він уточнив, що впродовж минулої доби ворог 16 разів атакував українські позиції та здійснив 650 обстрілів.

Зі слів Тарнавського, захисникам України вдалося знищити чотири склади боєприпасів ворога, чотири танки, 12 ББМ, три гаубиці 2А65 «Мста-Б», два БМ-21 «Град», безпілотники «Орлан-30», Supercam і Zala, САУ 2С3 «Акація», гармату «Гіацинт-С» та автомобільну техніку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила, що на Бердянському та Мелітопольському напрямках тривають наступальні дії. На напрямках Мала Токмачка-Новопокровка та Велика Новосілка-Урожайне наші оборонці мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ініціатива на нашому боці.