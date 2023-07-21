Украинские военные наступают на трех направлениях, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n185323-vsu-prodoljaut-nastupatelnuu-operaciu-na-treh-napravleniyah-genshtab.html

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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Про це сьогодні, 21 липня, вранці повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що наразі ситуація така: