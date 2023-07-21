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Украинские военные наступают на трех направлениях, фото: Генштаб ВСУ
ВСУ продолжают наступательную операцию на трех направлениях — Генштабhttps://racurs.ua/n185323-vsu-prodoljaut-nastupatelnuu-operaciu-na-treh-napravleniyah-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.
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Про це сьогодні, 21 липня, вранці повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що наразі ситуація така:
- на напрямках Новоданилівка — Вербове, Новоданилівка — Роботине та Новодарівка — Приютне українські військові мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби;
- на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Оріхово-Василівка — Парасковіївка та Кліщіївка — Андріївка тривають важкі бої без зміни положення. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат.
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