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Українські військові наступають на трьох напрямках, фото: Генштаб ЗСУ
ЗСУ продовжують наступальну операцію на трьох напрямках — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n185323-zsu-prodovjuut-nastupalnu-operaciu-na-troh-napryamkah-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.
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Про це сьогодні, 21 липня, вранці повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що наразі ситуація така:
- на напрямках Новоданилівка — Вербове, Новоданилівка — Роботине та Новодарівка — Приютне українські військові мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби;
- на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Оріхово-Василівка — Парасковіївка та Кліщіївка — Андріївка тривають важкі бої без зміни положення. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат.
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