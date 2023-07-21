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Захисники України ліквідували вже понад 240 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
680 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n185324-680-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 240 тис. 690 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 680 осіб. Про це сьогодні, 21 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 133 танки;
- 8 тис. 80 бойових броньованих машин;
- 4 тис. 610 одиниць артилерійських систем;
- 692 одиниці РСЗВ;
- 440 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 310 гелікоптерів;
- 3 тис. 933 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 298 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 7 тис. 145 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 686 одиниць спеціальної техніки.
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