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Захисники України ліквідували вже понад 240 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

680 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

21 лип 2023, 09:07
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 240 тис. 690 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 680 осіб. Про це сьогодні, 21 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 133 танки;
  • 8 тис. 80 бойових броньованих машин;
  • 4 тис. 610 одиниць артилерійських систем;
  • 692 одиниці РСЗВ;
  • 440 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 310 гелікоптерів;
  • 3 тис. 933 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 298 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 7 тис. 145 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 686 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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